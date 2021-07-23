Президент Эстонии патрулировала границу с Россией на велосипеде

Эстонский президент Керсти Кальюлайд патрулировала границу с Российской Федерацией на велосипеде.

На своей странице в Facebook она написала, что еще в феврале состоялось лыжное патрулирование границы вместе с пограничниками.

"Вчера мы проехали эстонско-российскую сухопутную границу на велосипедах", — сообщила Кальюлайд.

В патрулировании принимали участие гендиректор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и глава пограничной службы Эгерт Беличев. Они проверили территорию возле российско-эстонской границы и отправились в сторону озера Ляммиярв.

Керсти Кальюлайд отметила, что признаков нарастающего миграционного давления не наблюдается. Эстония продолжает следить за развитием событий в этом направлении, передает слова президента EADaily.