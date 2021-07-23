Звонок из Еревана: о чем разговаривали Путин и Пашинян по телефону

Вечером 22 июля в Кремле раздался телефонный звонок. На другом конце провода был исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который выразил желание обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ряд экономических и гуманитарных вопросов.

Официальный сайт президента РФ традиционно не предоставил подробностей беседы двух политических лидеров:

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. <…> Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях».

Армянская сторона, рассказывая о телефонном разговоре Путина и Пашиняна, сообщила также о «двустороннем сотрудничестве в сфере обороны». Главной темой переговоров, как нетрудно догадаться, стала ситуация вокруг Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Российский президент и исполняющий обязанности главы армянского правительства договорились о возобновлении движения по автодорогам региона и затронули тему пленных военнослужащих.

mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Примечательно, что переговоры, инициированные Ереваном, состоялись через два дня после визита в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время очной встречи с Путиным он поднял вопрос о возможном срыве мирных договоренностей в Нагорном Карабахе по вине Армении.

Пашинян же придерживается другой точки зрения. И.о. премьер-министра обвиняет Баку в попытке вновь развязать войну в НКР на участке Сотк — Хознавар Гехаркуникской области. Эта территория на армяно-азербайджанской границе находится в нескольких десятках километров от города Шуши – стратегически важного населенного пункта, захват которого войсками Алиева фактически поставил точку в обострившемся меньше года назад конфликте в НКР.

С тех пор половина населения Армении обвиняет Никола Пашиняна в «сдаче Шуши» и требует его полной отставки. Впрочем, этим обвинениям скоро стукнет год, а премьер-министр де-факто до сих пор остается первым лицом республики.

primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

За несколько часов до разговора с российским президентом Пашинян также предложил Азербайджану перейти к «зеркальным мерам»: обе страны, по мнению и.о. премьера Армении, должны одновременно отвести войска от границы на участке Сотк – Хознавар, а на их место следует позвать российских миротворцев и международных наблюдателей.

«Это позволит создать условия для начала процесса демаркации [определения границ специальными знаками] и делимитации [то же самое, но с нанесением на карту]», — предположил армянский лидер.

Вполне вероятно, что Владимир Путин и Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили возможность подобного сценария. Пока военно-политическая обстановка в Нагорном Карабахе остается напряженной из-за «провокационных шагов и максималистских устремлений Азербайджана», посетовал временный глава Армении.