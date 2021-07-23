Ученые обнаружили связь между резкими скачками давления и развитием деменции

Группа ученых из Австралии и США обнаружила связь между колебаниями артериального давления в пожилом возрасте и риском возникновения старческого слабоумия.

Проведенные исследования подтвердили более ранние предположения ученых о связи вариабельности давления со снижением познавательных способностей. Кроме того, удалось установить и зависимость возникновения заболевания от пола пациента. У мужчин риск снижения когнитивных функций оказался выше, чем у женщин.

Также перед тестированием все участники проходили оценку уровня депрессии, так как считается, что угнетенное состояние психики тоже влияет на когнитивные способности. Однако исследователи признают, что взаимосвязь давления и развития слабоумия на уровне биологии им еще непонятна.

Тем не менее профилактика деменции возможна, сообщает сайт 360tv.ru. По мнению нейробиолога, улучшить работу мозга поможет здоровый сон, правильное питание и регулярные физические упражнения.