Защита Пивоварова подала жалобу на продление ареста

Адвокаты, представляющие интересы псевдоактивиста Андрея Пивоварова, обратились с апелляцией на решение Октябрьского районного суда Краснодара.

Инстанция ранее провела заседание в закрытом порядке, в ходе которого оставила экс-директора "Открытой России" (признана в РФ нежелательной и прекратила работу) под стражей до 29 октября 2021 года.

Правоохранители задержали Пивоварова в петербургском аэропорту. После этого против него было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1. УК РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ".