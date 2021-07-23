Минздрав опубликует итоговые данные об исследовании вакцины "Спутник V" осенью 2021 года

Итоговые данные об исследовании отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы к октябрю текущего года. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Напомним, в России в общей сложности зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — это "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Все отечественные вакцины эффективны против известных мутаций данного вируса.

Также сообщалось, что информация об итогах испытания российского препарата "КовиВак" будет доступна в конце 2021 или в начале 2022 года.