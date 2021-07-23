В России увеличился спрос на кнопочные телефоны

Кнопочные телефоны начали пользоваться популярностью среди россиян.

В первом полугодии в России купили около 3,1 млн кнопочных телефонов. По данным крупнейших ритейлеров, данный показатель больше на 6,7% по сравнению с 2020 годом. Во втором квартале 2021 года рост спроса на мобильные телефоны составил 26%. В денежном выражении продажи увеличились на 18,8% и 35%.

Эксперты назвали ряд причин, по которым россияне начали массово скупать кнопочные телефоны. Во-первых, простые модели телефонов предпочитают дачники, у которых сезон в самом разгаре. Такие модели приобретают сотрудники, работающие удаленно, в качестве дополнительного средства связи к смартфону. Кроме того, кнопочными телефонами пользуются трудовые мигранты.

Специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что многие чиновники и миллиардеры ходят с кнопочными телефонами, чтобы избежать нежелательного прослушивания разговоров, пишет "Коммерсант".