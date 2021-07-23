ЦБ РФ перечислил причины отзыва лицензии "Руна-банка"

Центральный банк Российской Федерации объяснил причины отзыва лицензии у акционерного общества "Руна-банк".

Соответствующее решение регулятор принял 23 июля 2021 года. Центробанк уточнил, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Также "Руна-банк" не соблюдал нормативные акты Банка России.

""Руна-банк" <...> допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в заявлении ЦБ.

К тому же банк являлся убыточным с 2019 года. Регулятор добавляет, что организация функционировала в условиях корпоративного конфликта.