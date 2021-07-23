Реформы с подвохом: кто станет следующим президентом Белоруссии после Лукашенко

Прошлогодние летние протесты в Белоруссии даром не прошли: после обвинений в «диктатуре» президент Александр Лукашенко подписал декрет о передаче части своих полномочий правительству и региональным властям.

Пока речь идет о президентских функциях, касающихся приватизации госсобственности. Акции сельскохозяйственных предприятий, принадлежащие республике, теперь переданы в управление правительству. Акции, что в собственности административно-территориальных единиц, спускаются еще ниже — в облисполкомы. Шаг серьезный, но оппозиционные белорусские медиа его проигнорировали.

Но это только начало. Зимой 2022 гола на референдум будет вынесена новая редакция белорусской конституции, а что там будет — уже намечено. Это ограничение президентских сроков, предложенное 21 июля главой Конституционного суда Белоруссии Петром Миклашевичем.

«Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков», — заявил председатель конституционной комиссии.

Но 38-летней оппозиционерке Светлане Тихановской, проживающей ныне в Литве, радоваться рано: комиссия предложила повысить возрастной ценз и ценз оседлости для президентства. Если реформа попадет на референдум, то республику может возглавить гражданин 40 лет и старше, проживший в Белоруссии не менее 20 лет перед выборами.

Напрасные усилия

Кому в Белоруссии нужна конституционная реформа — большой вопрос.

Протестующие анонсированным референдумом не вдохновились. В координационном совете оппозиции уверены, что новая конституция «зафиксирует диктатуру и узаконит преступления власти» в Белоруссии — так в середине июля выразился уволенный экс-министр культуры РБ, а ныне «борец с режимом» Павел Латушко в интервью телеканалу «Дождь».

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Остальные белорусы, не имеющие отношения к оппозиции, изменений во власти и не требуют, отмечает белорусский политолог Алексей Дзермант.

«Речь идет о корректировке политической системы и организации власти в Белоруссии. Этот процесс, конечно, в основном интересует тех, кто политикой занимается, но я не скажу, что белорусское общество жаждет изменений в конституции и постоянно на кухнях это обсуждает», — заявил Дзермант 23 июля в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Политическая система меняется, президентские полномочия упраздняются, но так или иначе вынесенные на референдум вопросы будет определять Лукашенко. Ограничение президентских сроков, предложенное в конституционном совете — инициатива любопытная, но в этом совете представляются «интересы разных людей и разных групп», подчеркивает Дзермант. А последнее слово за президентом.

«Окончательный проект будет принят после рассмотрения президентом. Он решит, что оставить, что убрать — и тогда уже проект будет вынесен на референдум», — констатирует политолог.

Не вечный президент

Пока складывается впечатление, будто Лукашенко совсем и не против лимита на президентский срок. В марте он заявил, что преемники на самый главный пост в стране у него есть: «один генерал, второй губернатор». Сыновья баллотироваться не будут.

«Оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — заявил Лукашенко в ходе встречи с рабочими предприятия «Молочный мир» в Гродненской области.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

И если срок правления президента будет ограничен, то ничего не мешает Лукашенко уйти на должность премьер-министра, обезопасив себя и сохранив власть с помощью лояльного кандидата (тем более, если речь идет о военном) — тогда распределение президентских полномочий в пользу правительства, еще и по принципиально важному вопросу госсобственности, будет вполне объяснимым шагом. Готовиться к реформам нужно заранее. А на следующий срок можно и снова в президенты.

Ранее белорусский банкир Виктор Бабарико, метивший в президенты на прошлогодних выборах, был приговорен к 14 годам заключения. Подробнее о том, как системный функционер стал в оппозицию, имея «скелеты в шкафу» — читайте в нашей статье.