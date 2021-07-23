Дудь приехал на слушание по делу о наркотиках в Москве

Известный российский блогер Юрий Дудь приехал к зданию Зюзинского суда Москвы, где будет проходить заседание из-за двух его роликов, в которых упоминались запрещенные вещества.

Заявление в правоохранительные органы написала член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она попросила проверить два интервью Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Известный журналист стал фигурантом дела об административном правонарушении. Ему грозит наказание в виде штрафа на сумму до 1,5 млн рублей.