На Ставрополье силовики задержали восемь экстремистов

Спецслужбы в Ставропольском крае задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме.

Задержание произошло в рамках уголовного дела по статье 282.2 УК РФ об организации деятельности экстремистской организации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Восемь задержанных подозреваются в осуществлении пропаганды идей экстремистской организации, а также вовлечении в нее новых последователей.

Все они были задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения дальнейших следственных действий.