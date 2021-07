Новость о граффити с крылатым выражением Лаврова в Лондоне оказалась фейком

Набравшая популярность новость о появлении в Лондоне граффити с портретом министра иностранных дел Сергея Лаврова и его крылатой фразой оказалась фейком, сообщило РЕН-ТВ.

Журналисты телеканала посетили дом, попавший на фото, и не обнаружили на его стене изображения Лаврова и его знаменитой фразы, переводящейся на русский язык как: "Кто вы, черт возьми, такой, чтобы мне нотации читать?". Съемочная группа оперативно сообщила, что новость о граффити с броской цитатой — очередной информационный вброс.

Ставшая крылатой фраза: "Who are you to f# lecture me?" была произнесена Лавровым в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Милибэндом в 2008 году. Запись разговора была опубликована британским изданием Daily Mail, а сами политики впоследствии признали, что использовали нецензурную брань в ходе обсуждения ситуации в Грузии.