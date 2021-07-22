Власти Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи

Продолжительная жара в Свердловской области спровоцировала сильную засуху, которая угрожает возникновением пожаров в регионе.

Режим чрезвычайной ситуации введут на 39 территориях, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, данное решение было принято из-за продолжительной жаркой погоды в регионе.

Также он поручил министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву оценить последствия засухи и обратиться за помощью в Правительство России, так как на данный момент ущерб уже превысил 4 млрд рублей.