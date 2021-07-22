Мама написавшего письмо Путину мальчика раскрыла свое отношение к политике

Мама десятилетнего австрийца рассказала, как ему пришла идея написать письмо президенту России Владимиру Путину.

По ее словам, они с мужем не настаивали на этом — мальчик принял такое решение самостоятельно. Однако женщина отметила, что в семье часто ведутся разговоры о политике, в том числе и о России.

"Мы объясняем им и рассказываем историю каждой страны. Мы действительно много говорим о политике дома", — сказала она.

Вместе с тем австрийка подчеркнула, что ей не нравится, когда об одной стране говорят только в негативном ключе. Всегда есть две стороны медали, резюмировала она.