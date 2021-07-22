Губернатор Забайкальского края призвал жителей спасать себя, а не имущество

За текущий год на Забайкальский край стихия обрушивается уже в третий раз. Губернатор региона Александр Осипов призвал жителей Шилкинского района спасать в первую очередь себя, а не имущество.

На этот раз под удар пришелся на село Богомягково, куда губернатор отправился вместе с главой Шилкинского района Сергеем Воробьевым. Об этом Осипов сообщил на своей странице в Instagram.

«Очередной удар стихии по Забайкальскому краю. Работаю в Шилкинском районе, затопило ряд сел, снесло уже десять мостов. Я прошу всех в зоне ЧС в первую очередь спасать себя, а не имущество», — написал он.

Обильные осадки обрушились на регион в июне. Так, из-за паводков пострадали жители 298 домов, подтопило 681 приусадебный участок, разрушено девять мостов.