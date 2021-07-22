Мирей Матье рассказала о любви к русской культуре

Легендарная французская певица Мирей Матье в интервью рассказала, что испытывает чистую и искреннюю любовь к русскому народу.

Артистка отмечает свой 75-летний юбилей 22 июля. В этот праздничный день в интервью ТАСС исполнительница рассказала о своей любви к России. Она отметила, что ее восхищает российская культура.

"Я очень люблю русский народ. У нас с ним большая история любви", — поделилась знаменитость.

Звезда уточнила, что давно обратила внимание на схожесть культур России и Франции. Она заявила, что каждый раз испытывает искреннее восхищение от отечественных музеев и прочих достопримечательностей, например, Красной Площади, которой она каждый раз любуется из окна гостиницы.