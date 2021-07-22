Николай Валуев не увидел проблемы в запрете российского флага на Олимпиаде в Токио

Запрет российского флага на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио не является проблемой, считает известный политический и спортивный деятель Николай Валуев.

Он объяснил, что важность участия в Олимпиаде трудно переоценить, ведь шанс выступить на состязаниях такого уровня, проводящихся лишь раз в четыре года, может стать единственным за всю карьеру спортсмена.

Как отметил Валуев, имеющий за плечами богатый опыт выступлений в профессиональном боксе, было бы странно лишать спортсменов такой возможности в угоду политической конъюнктуре.

При этом запрет российского триколора на Олимпиаде также не является проблемой — как объяснил Валуев в интервью iReactor, все и так прекрасно понимают, от какой страны выступает спортсмен под нейтральным флагом.