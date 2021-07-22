Боливийских футболистов едва не унес торнадо во время матча

В социальных сетях распространилось видео, как футболисты в Боливии разбегаются в разные стороны из-за «пылевого дьявола».

Столб мощного ветра пронесся по футбольному полю в Боливии во время начала матча. Перепуганные игроки бросились в разные стороны.

Местные жители называют такое явление "пылевым дьяволом". Его часто ошибочно принимают за торнадо, который образуется при движении ветра вниз, а не вверх.

Инцидент произошел в начале финала небольшого футбольного турнира в Ачокалье. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, что футболисты уже приготовились к игре, выстроившись в поле, когда внезапно на них начал надвигаться вихрь, который поднял в воздух грязь, пыль и различные предметы.