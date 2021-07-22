Facebook получил штраф за распространение запрещенной в России информации

Суд вынес решение по административному делу против компании Facebook, которая отказывалась удалять запрещенную в России информацию.

Сумма штрафа составила 6 миллионов рублей. Решение не в пользу популярной соцсети вынесли 22 июля. Дело рассматривал мировой судья в Таганском районе Москвы.

"Компания Facebook признана виновной <...>, ей назначено наказание в виде административного штрафа", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Facebook уже получал штраф в 26 миллионов рублей за аналогичное нарушение сразу по восьми протоколам, но не согласился с решением суда и обжаловал его.