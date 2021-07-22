Подельник главы ГИБДД Ставрополья впал в кому

Фигурант дела о коррупционных схемах в УГИБДД по Ставропольскому краю резко почувствовал себя плохо, после чего впал в кому.

Такой информацией поделился ставропольский губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. Как сообщает РИА Новости, госпитализированным оказался бывший начальник регионального ДПС Александр Аржанухин.

"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении Владимирова.

Он уточнил, что в настоящий момент следователи продолжают проверку по делу Сафонова. Все, признанные виновными, ответят по закону, резюмировал Владимиров.