СК предъявил окончательное обвинение бизнесмену Быкову

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение в подстрекательстве к покушению на убийство бизнесмену Анталию Быкову.

В сообщении ведомства говорится, что с учетом полученных в ходе расследования доказательств Быкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к совершению убийства по найму) и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму).

При этом сам бизнесмен свою причастность к преступлению признавать отказывается. Отмечается, что в ближайшее время СК уведомит потерпевших и самого обвиняемого о завершении предварительного расследования по уголовному делу.