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Песков рассказал, как в Кремле относятся к соглашению США и Германии по "СП-2"

/ Обновлено: 22 июля 2021 13:54 83
Песков рассказал, как в Кремле относятся к соглашению США и Германии по "СП-2"

Москва двойственно относится к сделке США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые его пункты Москва приветствует, однако есть неприемлемые позиции. В их число вошла формулировка о вредоносных действиях России.

Песков также прокомментировал заявление США и Германии по продлению контракта на транзит газа через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение было принято без российской стороны.