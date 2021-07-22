Песков рассказал, как в Кремле относятся к соглашению США и Германии по "СП-2"

Москва двойственно относится к сделке США и Германии по газопроводу "Северный поток — 2", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые его пункты Москва приветствует, однако есть неприемлемые позиции. В их число вошла формулировка о вредоносных действиях России.

Песков также прокомментировал заявление США и Германии по продлению контракта на транзит газа через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение было принято без российской стороны.