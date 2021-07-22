«Офицеры России» назвали спектакль татра «Современник» плевком в душу ветеранов

Премьера спектакля «Первый хлеб», состоявшаяся 19 июля в московском театре «Современник», стала поводом для обращения общественных активистов в Генеральную прокуратуру РФ. Как утверждают в Общественной организации «Офицеры России», к ним стали поступать многочисленные жалобы от оскорбленных ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны.

Примечательно, что поставил спектакль польский гражданин Бениамин Коц, а главную роль сыграла народная артистка России Лия Ахеджакова. Именно из ее уст со сцены прозвучали слова, которые позже «Офицеры России» назвали «плевком в душу всем поколениям ветеранов».

«Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? Где оно, наше спокойствие?», – возмущается героиня над могилой вымышленного Героя Советского Союза.

В обращении, направленном не только в Генпрокуратуру, но также в московскую мэрию и непосредственно сам театр «Современник», активисты просят скорректировать спектакль так, чтобы «поберечь нервы» участников войны и их семей.

Общественники убеждены, что образы фронтовиков не должны использоваться в таком ключе. Особенно в спектаклях государственного театра, финансируемых за счет бюджета.

«В конце концов, все, кто пишет сценарии, ставит спектакль, играет в нем – это взрослые люди, и все-таки должны думать, что, где и для кого они делают. Какая бы ни была постановка, оскорбление защитников Отечества неприемлемо. Если на следующих спектаклях повторятся фразы относительно Героев, защитников Отечества и ветеранов, мы уже будем считать это не случайностью, а целенаправленным оскорблением. Надеюсь, здравый смысл и мудрость руководства театра возьмут верх над эмоциями», – сказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

Отметим, второй и третий показ спектакля «Первый хлеб» намечены на 23 и 24 июля. Общественники попросили руководство театра заранее уведомить их о принятом решении: ожидать коррективов в сценарии или нет. Однако реакции от «Современника» не последовало до сих пор. Напротив, 21 июля театралы опубликовали приглашение к просмотру постановки в своем аккаунте в Instagram.