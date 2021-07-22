Губернатор Ставропольского края отреагировал на скандал с «золотым дворцом» Сафонова

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров спустя два дня после скандала с главой регионального управления ГИБДД Алексеем Сафоновым, которого задержали по подозрению в получении взятки, отреагировал на произошедшее.

«За прошедшие два дня мне много писали по поводу "дела Сафонова". Не вижу смысла добавлять что-либо к комментариям и информации со стороны правоохранительных органов. Все необходимые действия ими проводятся. Они разберутся во всем, и фигуранты дела, которые будут признаны виновными, ответят перед законом», — написал губернатор в Instagram.

Так же глава региона упомянул о том, что один из подследственных участников скандала госпитализирован и находится в коме.

Из-за этого и так шаткие перспективы Владимирова удержаться в кресле губернатора, становятся еще более туманными. Об этом как минимум говорит реакция жителей края, которые не скрывают саркастического удивления из-за поведения чиновника.

«Владимир Владимирович, а вы для чего тут сидите, штаны протираете?????»

«Грустно за край, на всю страну прославились!»

«Подождите... То есть когда в крае чиновник не скрываясь жирует на скромную чиновничью зарплату, это ни у кого типа губернатора не вызывает вопросов? Хм, интересно... То есть вот до этого дела нет, а до медицинской стороны - есть? Хм, забавно...»

«Ставрополье занимает третье место по коррупции в России», — написали пользователи.

Напомним, 20 июля был задержан по подозрению в коррупции глава ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов. О том, какие перспективы в свете последних событий ждут его и губернатора края, читайте в материале «Политика Сегодня».