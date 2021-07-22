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В Кремле заявили о готовности обсуждать транзит газа через Украину после 2024 года

/ Обновлено: 22 июля 2021 13:35 85
В Кремле заявили о готовности обсуждать транзит газа через Украину после 2024 года

Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это исключительно вопрос экономической целесообразности. Также Песков напомнил, что договор о транзите газа между Россией и Украиной подписан до 2024 года.

Кроме того, он отметил, что Россия была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности, никаких прецедентов на это счет нет. Как подчеркнул представитель Кремля, Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления.