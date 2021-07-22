Песков рассказал об отношении Кремля к жалобе Генпрокуратуры РФ в ЕСПЧ против Украины

Межгосударственная жалоба Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека против Украины является абсолютно закономерной. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение России в ЕСПЧ. По его словам, Кремль считает жалобу абсолютно обоснованной.

Обращение предусмотрено правилами организации, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Генпрокуратура ранее подала первую в истории жалобу от лица России в ЕСПЧ. В нее вошли несколько пунктов, где указывается нарушение Киевом Европейской конвенции по правам человека.