Telegram получил новый штраф за отказ удалить запрещенные материалы

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 11 млн рублей по трем протоколам о неудалении контента, запрещенного в России.

Telegram Messenger Inc. признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Судья назначил три штрафа на общую сумму 11 млн рублей.

В мае столичный суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за отказ удалить информацию, доступ к которой должен быть ограничен. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от иностранных соцсетей локализовать базы данных российских пользователей.