Володин объяснил смысл жалобы России на Украину в ЕСПЧ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жалоба Генпрокуратуры РФ стала первым обращением в ЕСПЧ из-за систематических нарушений прав и свобод на Украине.

Как отметил спикер ГД, юридически эти вопросы сформулированы впервые, хотя ранее они не раз звучали. На этот шаг Россия пошла, чтобы защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан РФ, которые страдают от произвола украинских властей, подчеркнул Володин.

"Учитывая убедительность приведенных фактов, на мой взгляд, у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева", — написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

По словам Володина, ЕСПЧ является достаточно политизированной организацией, для которой сейчас настал момент истины: признать перечисленные нарушения или доказать свою несостоятельность.