Московский суд изъял имущество Арашуковых на 1,3 млрд рублей

Иск Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля был удовлетворен Басманным районным судом Москвы.

Отмечается, что общая сумма изъятого имущества превысила 1,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о вынесении в отдельное производство дело Рауфа и Рауля Арашуковых. Его рассмотрят с участием присяжных.

Уголовное дело против экс-сенатора и его отца возбудили в конце января 2019 года. Его фигурантами стали около 20 человек, которых подозревают в хищении газа на общую сумму 30 миллиардов рублей. Арашукова-младшего также обвиняют в организации заказных убийств, участии в преступном сообществе и других преступлениях.