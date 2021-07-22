Шугалей: развитие автономного интернета поможет России противостоять внешним угрозам

Развитие собственного, автономного интернета играет важную роль в вопросах кибербезопасности. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Недавно Роскомнадзор провел тестирование возможности отключения российского сегмента интернета от глобальной сети. Согласно предварительным результатам, данные учения прошли успешно, хотя официальные итоги будут опубликованы в августе. В ведомстве напомнили, что подобные процедуры проходят ежегодно и служат для проверки безопасности и повышения устойчивости Рунета.

Социолог Максим Шугалей в беседе с изданием "Журналистская правда" отметил, что развитие своего автономного интернета имеет большое значение в современном мире. По его словам, движение в данном направлении необходимо для сохранения суверенитета страны и защиты от внешних угроз.

"Мы видим, что идет гибридная война без применения оружия, но с сильным информационным давлением. Война ведется с помощью санкций, идеологий и интернет-пространства. США четко объявили, что будут приравнивать случаи кибератак к горячему удару, я считаю, что у нас должны быть приняты симметричные меры", — заявил Шугалей.

Он напомнил, что внедрение в киберпространство России является серьезной внешней угрозой, и страна должна рассматривать ее как применение силы.