Диетологи перечислили вредные для завтрака продукты

Специалисты в области питания рассказали, что некоторые популярные для завтрака продукты могут принести больше вреда, чем пользы.

По словам экспертов, утренний рацион человека должен включать продукты, которые богаты клетчаткой и белком. Однако некоторые люди предпочитают с утра питаться вредными продуктами. Так, представители одной американской компании перечислили основные из них.

Они рассказали, что популярные на завтрак сухие хлопья считаются полезными для организма. Однако диетологи отметили, что в сухих завтраках содержится большое количество сахара, что способствует развитию ожирения или диабета второго типа.

Также специалисты рекомендуют отказаться от употребления блинов и вафель по утрам. Эти продукты содержат в себе вещества, которые вредят организму, повышая уровень сахара в крови.