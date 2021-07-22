Власти Карелии сообщили об увеличении площади лесных пожаров

Площадь пожаров в лесах Карелии увеличилась почти до 9 тыс. га, сообщили местные власти. На всей территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным министерства природных ресурсов Карелии, причиной ЧП стала засуха. Во время этого природного явления количество осадков является недостаточным, температура высокой, а влажность пониженной.

На место прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым он провел совещание с целью разработать дополнительные меры по ликвидации огня и стабилизации обстановки, сообщало Федеральное агентство новостей.