Главный соперник мэра Кургана сложил полномочия и покинул «Единую Россию»

Депутат Курганской областной думы Роман Сергеечев ранее претендовавший на должность мэра города сложил полномочия депутата и покинул партию «Единая Россия». Об этом сообщило издание URA.RU.

«Сергеечев сдал мандат, вышел из партии», — сообщил источник, уточнив, что окончательное решение о сложении полномочий примут депутаты гордумы.

Сам бывший кандидат в мэры от комментариев отказался. А сам председатель гордумы Игорь Прозоров сообщил, что не обладает информации о сдаче Сергеечевым мандата.

За пост в мэры Кургана Сергеечев боролся с Еленой Ситниковой. На повторном голосовании она одержала победу по количеству голосов.

О том, как проходили выборы мэра Кургана, — читайте в материале «Политика Сегодня».