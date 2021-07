Портрет Лаврова с жестким обращением к английским властям появился в Британии

Жители Великобритании нарисовали граффити с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Такую информацию сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опубликовала соответствующую фотографию. Портрет главы российского МИД нарисовали на одном из лондонских домов. Изображение сопровождалось надписью на английском языке.

"Who are u to f#cking lecture me?" — написали британцы.