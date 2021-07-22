Подозреваемыми в подготовке покушения на главу Мадагаскара стали двое французов

Мадагаскарская прокуратура сообщила о задержании двух граждан Франции, которые проходят подозреваемыми в подготовке покушения на главу государства.

О предотвращении покушения на мадагаскарского лидера Андри Радзуэлину стало известно утром в четверг, 22 июля. В ведомстве уточнили, что по этому делу было задержано несколько иностранных граждан, а также мадагаскарцев.

Что касается французов, то Поля Рафанохарану правоохранители задержали в его доме, а Филиппа Франсуа — в местной воздушной гавани, когда тот пытался улететь из страны. Все они были арестованы.