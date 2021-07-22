Депутат ГД от Челябинской области попросил Памфилову продлить срок сбора подписей

Челябинский депутат, выдвинувшийся на выборы в российский парламент самовыдвиженцем по Металлургическому округу, Андрей Барышев отправил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой обращение. Об этом сообщило издание URA.RU.

В документе депутат попросил политика продлить срок сбора подписей для регистрации кандидатов до 11 августа. Тогда как по установленному порядку подписи нужно сдать до 4 августа.

«Я столкнулся с тем, что граждане, которые хотели бы поддержать определенного кандидата и оставить свою подпись в подписном листе, находятся в отпуске или на дачных участках. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса, которая не позволяет провести массовые мероприятия, чтобы избиратели могли сделать свой выбор. Считаю, что подобная исключительная мера по увеличению сроков сбора подписей для самовыдвиженцев была бы своевременна», — гласит текст обращения депутат.

В Госдуму Барышев избрался в 2016 году по Челябинскому округу от «Единой России», однако позднее был исключен из партии.