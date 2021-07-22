Британские врачи назвали неочевидный признак рака яичников

Развитие рака яичников можно определить по ряду симптомов, в том числе по внешним признакам. К ним относится вздутие живота.

Продолжительное вздутие живота может быть признаком опасного онкологического заболевания — рака яичников. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами центра Moffitt Cancer.

Как утверждают авторы исследования, живот пациента внешне выглядит надутым или круглым. При этом он может быть твердым на ощупь. В большинстве случаев подобная симптоматика указывает на неправильное питание или проблемы с пищеварением. Кроме того, к вздутию может привести стресс. Если вздутие наблюдается в течение трех недель и более, то необходимо обратиться к врачу за консультацией, подытоживают ученые.