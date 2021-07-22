Политолог объяснил, что Украина не будет воевать с Россией из-за любви к салу

Отношения между Россией и Украиной последние годы находятся в напряженном состоянии. Со стороны Киева часто звучат нелицеприятные и враждебные тезисы о Москве. Такая обстановка порождает в мировых СМИ размышления: возможно ли реальное вооруженное столкновение между странами.

Политолог и публицист Дмитрий Выдрин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе выразил мнение, что несмотря на сложные отношения двух государств, открытого военного конфликта не случится. И на это есть несколько причин.

Во-первых, Украина является страной «плотских удовольствий». Украинцы очень тянутся к бытовым радостям, и такая интенция приобретает даже особый вид философских ценностей, считает публицист.

«То же сало для украинцев – не просто источник калорий, а еще и национальная психология. Исповедуя такую философию жизни, очень трудно пойти на какие-то риски, связанные с войной, страданиями», — объяснил Выдрин.

Политолог уверен, что на Украине, конечно, есть люди, которые способны отказаться от гедонизма, взять в руки оружие и пойти воевать за более духовные идеалы. Но таких добровольцев, по словам Выдрина, абсолютное меньшинство.

«Представить, что найдется критическая масса людей, которые бросят сало, застолье, возьмут старые АК-47 и пойдут в бой, очень сложно», — добавил эксперт.

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Во-вторых, Украина сильно проигрывает России в мощности военного потенциала. Также не стоит забывать, что Киев находится под внешним управлением западных кураторов, без дозволения которых Украина не предпринимает никаких шагов, подчеркнул Выдрин.

Если говорить о противостоянии Запада и России, то между ними никогда не будет открытого вооруженного конфликта, уверен публицист.

«Консолидированный Запад никогда не воюет со странами одного с ним технологического уровня или стоящими на уровень ниже. Он всегда воюет только с теми странами, которые на два-три технологических уровня ниже», — объяснил Выдрин.

Ранее глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм заявил, что внутренне и внешнее развитие России сильно изумило и ввело в замешательство Запад. В сложившейся ситуации, страны НАТО точно не пойдут на военное противостояние. Крумм считает, что прийти к каким-то компромиссам с Россией можно только через переговоры.