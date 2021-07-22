После травмирования амурского чиновника на турбазе возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова во время отдыха на турбазе.

По предварительным данным, у чиновника произошел конфликт с одним из гостей, в ходе которого он получил черепно-мозговую травму.

Предполагаемый нападавший заявил, что Курдюков был пьян и мог неудачно упасть, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Правоохранители изучают несколько версий. Личности причастных к инциденту устанавливаются.

Курдюков находился на отдыхе с семьей. Во время вечернего обхода территории охранник турбазы нашел его со множественными повреждениями. Пострадавшего госпитализировали с переломом височной кости и другими травмами.