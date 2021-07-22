Politico: Байден столкнулся с критикой из-за создания преимуществ для России

Конгрессмены США раскритиковали президента страны Джо Байдена за соглашение с Германией по газопроводу "Северный поток — 2".

Как сообщает издание Politico, о своем негодовании заявили сразу несколько конгрессменов, причем как республиканцев, так и демократов. Байдена обвинили в создании "преимуществ для России за счет Украины".

"Мне это не нравится. Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", — заявил демократ Тим Кейн.

Журналисты отмечают, что представители обеих американских партий скептически восприняли соглашение Вашингтона и Берлина. Политики считают, что Россия "откажется играть по правилам", установленным США и Германией.

Ранее Байден рассказал о своих чувствах, которые у него возникли в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, только тогда он в полной мере осознал себя главой государства, пишет сайт 360tv.ru.