Президент России поздравил певца Олега Газманова с 70-летием

Знаменитый эстрадный певец и композитор Олег Газманов отмечает 22 июля юбилей. Президент РФ Владимир Путин поздравил артиста.

Газманову исполнилось 70 лет. Президент России во время поздравления артиста отметил его многогранный талант и творческую энергию. Также он добавил, что выступления Газманова отличают артистичность и стиль. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Народный артист России Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в Гусеве Калининградской области. Первой песней стала композиция "Белый снег", которую он исполнил в 1969 году.