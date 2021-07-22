Захарова призналась, что сначала не поверила в картину с обнаженными братьями Кличко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что сначала не поверила в существование картины с обнаженным мэром Киева Виталием Кличко и его братом Владимиром.

Дипломат обратила внимание на произведение в соцсетях. Братья Кличко попали на картину украинского художника Олега Боровича, где автор изобразил их без одежды. Захарова сначала решила, что это коллаж.

"Увидела произведение в соцсетях, не поверила", — написала она в Telegram-канале.

Однако позднее выяснилось, что есть картина, художник и даже цена. Создатель произведения оценил написанных братьев Кличко в 50 тысяч долларов.