Россия призвала ЕСПЧ к беспристрастному изучению доказательств жалобы на Украину

Россия ожидает от Европейского суда по правам человека беспристрастного изучения доказательств жалобы на Украину.

Министерство иностранных дел России призвало ЕСПЧ к беспристрастному исследованию материалов, изложенных в жалобе против Украины. Москва ожидает неполитизированного отношения к представленным материалам, отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ направила в европейский суд первую в истории страны межгосударственную жалобу в отношении Украины.