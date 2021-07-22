Видео смерча в Сочи испугало пользователей Сети

Видео бушующего смерча сняли очевидцы в Сочи утром, 22 июля. Мощный вихрь образовался у побережья рядом с Хостинским районом.

Огромный водяной столб сформировался в море у побережья города-курорта. Ветер погнал его в направлении Адлера. Смерч просуществовал примерно 10 минут, после чего распался. Видео опубликовали в социальной сети Instagram. Смерч вызвал у пользователей страх и восхищение одновременно.

Такие природные явления часто бывают в Сочи. Это связано с резким перепадом атмосферного давления и температурных показателей. Накануне в регионе температура резко снизилась с +35 градусов до +26 градусов, что вызвало смерч.

Между тем, МЧС со ссылкой на данные Росгидромета сообщает, что с 22 по 23 июля на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей. Специалисты призвали соблюдать меры безопасности.

Смерч ранее образовался в Мытищах Московской области. Климатолог Александр Шувалов объяснил природу явления, сообщает сайт 360tv.ru.