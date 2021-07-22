Украина запустила борщ в стратосферу

Украинский борщ впервые побывал в стратосфере. Необычную акцию устроила сеть супермаркетов «Сильпо»: первое блюдо в компании с гречневым багетом подняли на высоту 30 километров с помощью стратостата.

В официальном Instagram-аккаунте представители «Сильпо» объяснили, что на столь оригинальный маркетинговый ход их вдохновил предприниматель Джефф Безос. Несколько дней назад основатель интернет-компании Amazon слетал в космос на борту корабля New Shepard, однако борщ и багет, как заверяет руководство украинского супермаркета, поднялись в стратосферу гораздо раньше:

«Самый богатый человек мира [Безос] даже не догадывается, что раньше него в стратосфере побывали украинские легендарные продукты от "Сильпо" — украинский борщ и гречневый багет. Только посмотрите, как высоко они парят над землей! Поделитесь этим видео, и пусть вся планета знает, что украинский борщ с гречневым багетом — это космос!».

Today we launched Ukrainian borscht and buckwheat baguette into the stratosphere ???? Because Ukrainian borscht is out of this world ♥️ @richardbranson @JeffBezos @elonmusk pic.twitter.com/w7NROUbSGu — Сільпо (@silpo_ua) July 20, 2021

Стратостат поднимался со скоростью шесть метров в секунду, а значит контейнеру с борщом понадобилось полтора часа, чтобы достигнуть стратосферы. Подробнее о том, можно ли называть борщ «украинским блюдом», вы можете прочитать в нашем материале.