Вечные претенденты. Как Евросоюз использует Молдавию и Украину в своих интересах

Правительства Украины и Молдавии хотят видеть свои страны в Европейском союзе. Оба государства подписали Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014-м. Но каковы шансы каждой из республик войти в состав этого политического и экономического объединения?

Евроинтеграция по-молдавски

Соглашение об ассоциации с ЕС, заключенное с Молдавией в 2014 году, не дает никаких гарантий о будущем членстве в Евросоюзе.

«Мы посмотрим, будут ли исполнены взятые обязательства в различных областях. В Европу нельзя попасть просто так, по нулевому тарифу. Кроме того, необходимо, чтобы люди заметили перемены, способные привести страну в ЕС», – заявлял тогда посол Германии в Молдавии Матиас Майер.

Федеральное агентство новостей /

Молдавия должна была провести реформы в сфере юстиции и надзора, а также усилить борьбу с коррупцией. Кроме того, Кишинев взял на себя обязательства бороться с контрабандой, незаконными экономическими и финансовыми действиями, в том числе с мошенничеством при госзакупках, а также с активной и пассивной коррупцией, как в частном, так и в государственном секторе.

Однако на деле модернизация Молдавии проходит крайне медленно. Несмотря на многочисленные реформы, эффективность государственных институтов оставляет желать лучшего. А в 2014 году мир оглушило громкое дело: в результате мошенничества местных олигархов из трех молдавских банков был украден $1 млрд, что составляло 12% ВВП страны. Это событие серьезно отдалило Молдавию от Евросоюза, судя по реакции еврочиновников.

«Коррупция в Молдове – это политическая болезнь, болезнь, которая стала системной и затрагивает все уровни власти», –комментировал ситуацию евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

В 2016-м бывший премьер РМ Владимир Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о взяточничестве. Но в те годы страной фактически управлял олигарх Владимир Плахотнюк. В экс-премьере он нашел «козла отпущения». И один из фигурантов дела отсидел за всех. И то не до конца.

В ходе «революции дипломатов» 2019 года, благодаря совместным усилиям России и Запада, удалось свергнуть Плахотнюка. Это было выгодно и Додону, и Санду. Причиной изгнания Плахотнюка стала внутриполитическая борьба, необходимость устранить конкурента, но никак не борьба с коррупцией.

А Филат в том же году вышел на свободу по УДО. По сути новое правительство, устранив того, кто держал Филата за решеткой, решила пойти на сотрудничество с осужденным коррупционером. Верховенством права и борьбой с коррупцией в Молдавии и не пахло.

Еще один олигарх и коррупционер – Илан Шор – один из главных фигурантов дела о краже миллиарда. Министерством внутренних дел РМ Шор объявлен в международный розыск, но при этом он спокойно проводит свою избирательную кампанию в Молдавии. По итогам недавних парламентских выборов он стал депутатом и получил неприкосновенность. Впрочем, как и парламент прошлого созыва, этот может в ближайшее время снова лишить Шора парламентского иммунитета. Но сам факт того, что ЦИК допускает к выборам кандидата, приговоренного к 7,5 годам лишения свободы, уже красноречиво говорит о том, что в Молдавии до разрешения ситуации с коррупцией еще далеко.

Но Филата освободили, и Шора допустили к выборам при социалистах. Теперь в Молдавии – новая власть.

В заявлении Европарламента, сделанном после избрания Санду на президентский пост, результаты голосования многообещающе назвали «новым началом» в отношениях между ЕС и страной виноградарей. А после победы PAS на недавних выборах Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели выступили с заявлением:

«Теперь ЕС рассчитывает на сотрудничество со стабильным и сильным правительством и парламентом для решения проблем, с которыми сталкивается страна. Напоминая о нашей политике строгих условий, мы готовы поддержать все усилия по продвижению долгожданных реформ, которые лежат в основе Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ».

Deutsche Welle, ссылаясь на свой «источник в структурах ЕС», утверждает, что самым важным условием Евросоюз считает именно борьбу с коррупцией.

Борьба Санду

Скандально известный бизнесмен Ренато Усатый объявлен Россией в розыск. Он подозревается в выводе из РФ более 500 млрд рублей. При Плахотнюке на Усатого было заведено несколько уголовных дел. В июне 2019 года, после смены власти в Молдавии, он вернулся в страну. После прокурорского допроса в Кишиневе Усатый объявил своим сторонникам об отмене ордера на его арест.

Как сообщалось тогда, бизнесмен был освобожден при условии, что он явится в прокуратуру по первому требованию, а он сам заявил, что готов передать прокурорам материалы «против режима Плахотнюка» и поддержать новое правительство. Правительство, которое наполовину контролировалось Майей Санду.

Федеральное агентство новостей /

На президентских выборах 2020 года Усатый оказался в очень выгодном положении: от того, какого кандидата он поддержит, зависел исход второго тура. Бизнесмен выдвинул Санду условие: он предложит своему электорату проголосовать за нее, но только если она пообещает провести досрочные парламентские выборы. Первая женщина-президент пошла на сделку.

Впрочем, у РМ есть свой козырь в рукаве – тесные связи с Румынией, членом ЕС: румынские паспорта часто выдаются выходцам из Молдавии, власти Румынии безоговорочно поддерживают Кишинев в его стремлении войти в Евросоюз.

У Молдавии есть теоретическая возможность вступить в ЕС уже сегодня. Это произойдет в случае объединения с Румынией. Так что же препятствует этому сценарию?

Во-первых, общественное мнение: только 25% жителей РМ выступают за объединение, 62% – против. Во-вторых, согласно действующему законодательству, в случае изменения Молдавией своего статуса Гагаузия имеет право на отделение. Да и прав на Приднестровье у гипотетической Объединенной Румынии будет куда меньше. Ну и в-третьих, за 30 лет, прошедших с распада СССР, в Молдавии успели сформироваться свои политические и экономические элиты, которые не желают делиться своей властью с румынскими.

По этой причине официальные власти не раз давали понять, что несмотря на свою солидарность с официальным Бухарестом, Кишинев хочет попасть в Евросоюз напрямую через Брюссель.

Україна – це Європа?

Соглашение об ассоциации было подписано в 2014-м новым руководством Украины, пришедшим к власти после Евромайдана.

В 2016-м на консультативном референдуме в Нидерландах 61% голландцев высказался против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. В связи с этим обсуждение безвизового режима было на некоторое время приостановлено.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В декабре того же 2016 года на саммите Европейского союза по требованию Нидерландов было принято юридически обязывающее решение по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. По нему бывшей советской республике не предоставлялся статус кандидата на вступление в Евросоюз, Брюссель не обязан был предоставлять этот статус в будущем, как и не обязывался оказывать Украине прямую финансовую и военную помощь. Украинцам не предоставлялись права на проживание и свободное трудоустройство в странах-членах ЕС.

Это решение, несомненно, отдалило Украину от полноправного членства в еврозоне.

В 2017-м для украинцев все же был введен безвизовый режим, но с оговорками: Европарламент согласовал правила экстренной приостановки безвизового режима в определенных случаях.

Через год Еврокомиссия заявила о нарушениях Украиной соглашения о безвизовом режиме, но пообещала не замораживать его при условии «немедленных действий Киева» по выполнению требований договора.

«В целом Украине еще предстоит выполнить критерии для либерализации визового режима. Многие требования предыдущего отчета остаются не выполнены, для чего Украине необходимо принять немедленные действия, которые также необходимы для выполнения обязательств в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией» – говорится в ежегодном отчете ЕК.

В октябре 2020-го ЕС снова задумался о приостановлении безвиза с Украиной. На этот раз из-за конституционного кризиса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В феврале 2019 года Верховная рада закрепила в Конституции курс на вступление в НАТО и Евросоюз. В преамбулу главного закона страны была вставлена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины», а президент стал «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».

Но столь фанатичная преданность едва ли растрогает «хозяина». Как и в случае с Молдовой, Евросоюз в первую очередь интересуют реформы и приведение украинских институтов под европейские стандарты.

В этом направлении Украина достигла определенного прогресса. Но она всё ещё далека от цели.

11 февраля 2021 года Европарламент утвердил второй доклад о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Евродепутаты отметили продвижение в реформах сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, децентрализации, цифровой экономики, защиты окружающей среды и избирательных процедур.

Доклад указывает и на прогресс в борьбе с коррупцией. В нем одобряют перезапуск Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и вынесение первых приговоров Высшим антикоррупционным судом. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в документе названо «возможно, наиболее эффективным антикоррупционным органом в стране».

При этом в докладе указано, что «несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ на Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы».

«Никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи все еще имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы; Европарламент призывает Украину продолжать приватизацию государственных предприятий с целью модернизации и улучшения функционирования ее экономики, а также для предотвращения олигархизации страны», – говорится в документе.

При этом составители доклада указывают на то, что судебная система имеет самый низкий уровень доверия на Украине среди всех институтов. И поэтому Европарламент призывает ускорить ее реформирование и бороться с коррупцией среди судей.

У Киева, в отличие от Кишинева, может возникнуть еще одно препятствие на пути в Евросоюз – несоответствие Копенгагенским критериям, принятым в 1993 году. Согласно документу, члены этнических меньшинств должны иметь возможность сохранять свою особую культуру и иметь право на свой родной язык. Также национальные меньшинства не должны подвергаться какой-либо дискриминации.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

В январе 2020-го на Украине принят закон «о полном общем среднем образовании», который ликвидировал русскоязычные школы в стране. Закон также больно ударил по венграм, румынам и полякам, проживающим на территории Украины, из-за чего возмущалось руководство этих стран, которые являются членами Евросоюза.

«В Европейской комиссии уверены, что украинские законы должны удовлетворять интересам этнических меньшинств», – комментировал сложившуюся ситуацию европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Оливер Вархели.

А совсем недавно Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому «русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом».

Несмотря на столь явную и агрессивную дискриминацию русского национального меньшинства, вряд ли это станет серьезным препятствием для Евросоюза. Как мы помним по примеру Латвии и Эстонии, вступивших в ЕС в 2004-м, нарушение прав именно русских в Евросоюзе стараются не замечать. Видимо, это другое.

У кого больше шансов

Украина обладает неоспоримым преимуществом: она важнее для Запада в геополитическом плане, так как позволяет ближе подобраться к России. Соглашение об ассоциации было подписано с Украиной на три месяца раньше, чем с теми же Молдавией и Грузией. Фактически этот договор был подписан в экстренном режиме сразу после госпереворота в 2014 году.

Это демонстрирует, что для Европы значимо забрать Украину в свой лагерь, и для этого ЕС порой готов даже закрывать глаза на стандарты бюрократических процедур.

С другой стороны, у Киева на пути в ЕС есть серьезная преграда. Формально наличие внутренних конфликтов и территориальных споров не препятствует вступлению в еврозону (как мы помним на примере Кипра). Но если на Кипре и в Молдавии конфликты остаются замороженными уже которое десятилетие, то на юго-востоке Украины периодически стреляют.

Как раз во время очередной эскалации конфликта в Донбассе госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал несерьезной перспективу вступления Украины в ЕС. Дипломат заявил, что политическая поддержка Киева не означает его полноправного членства.

pixabay.com /

И здесь возникает логичный вопрос: а стоит ли Молдавии и Украине после таких заявлений вообще рассчитывать на членство в ЕС? С одной стороны, после Brexit ЕС понадобилось реабилитировать свою репутацию и показать миру, что организация может расширяться. Скорее всего, в ближайшее время ряды стран-членов пополнит Черногория. Возможно, в ЕС примут и другие балканские страны.

С другой, Евросоюзу сейчас не до расширения, т.к. его раздирают внутренние противоречия. И речь идет не только о давних разногласиях с Польшей и Венгрией. К лагерю евроскептиков в следующем году могут примкнуть Италия и Франция, если на выборах в этих странах одержат победу правые силы.

Более того, в марте 2020 года Совет ЕС принял предложенную Еврокомиссией реформу правил приема в Евросоюз. Если коротко: попасть в Евросоюз стало сложнее. Отныне претенденты на членство должны активнее проводить реформы, предписанные их соглашениями с Брюсселем.

Если темпы преобразований будут недостаточными или реформы застопорятся, процесс вступления в ЕС должен начинаться заново. Также Европа оставляет за собой право на введение санкций вплоть до прекращения финансирования, снятия доступа к программам ЕС и отмены односторонних уступок в доступе к рынкам Евросоюза.

Судя по тому, как вяло протаскивают реформы в Киеве и Кишинёве, этот сизифов труд может затянуться на веки вечные. И бесполезно рассуждать о том, кто пронес это камень выше, если он все равно скатится к подножью горы.