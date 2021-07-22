В Генпрокуратуре РФ объяснили, как на Украине устраняют оппозиционеров

Власти Украины физически устраняют оппозиционных политиков. Об этом сообщается в жалобе Генпрокуратуры России, которая направлена в ЕСПЧ.

Россия впервые в своей истории направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины. В ней говорится, что киевские власти, начиная с 2014 года, "осуществляют физическое устранение" оппозиционных политиков, а также журналистов.

"Их убивают, жестоко избивают, незаконно похищают, захватывают в качестве заложников, преследуют и запугивают по политическим основаниям в случае распространения <…> неугодной Украине информации ", — говорится в документе.

Под "неугодной информацией" подразумевается: освещение данных о реальной политической ситуации в стране, критика украинских дискриминационных законов, публикация новостей о причинении вреда мирному населению в ходе действий на территории Донбасса.