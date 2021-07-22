Синоптик Колесов объяснит, что случилось с погодой в Петербурге и во всем мире

Наводнения, ураганы, засухи и штормы фиксируют этим летом в разных странах мира. Многие опасные явления возникают там, где их никогда не было.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов расскажет, что стало с климатом на Земле. Брифинг специалиста состоится в медиацентре "Патриот" 22 июля в 16:00.

В частности, Колесов объяснит, почему зимой стало очень холодно, а летом — жарко, когда исследователи научатся создавать комфортный климат и так далее. По ходу мероприятия можно задавать любые интересующие вопросы, пишет Федеральное агентство новостей. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.