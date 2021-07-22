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Мадагаскарские силовики предотвратили покушение на президента страны

/ Обновлено: 22 июля 2021 11:10 86
Мадагаскарские силовики предотвратили покушение на президента страны

Власти Мадагаскара сообщили о предотвращении покушения на убийство президента страны Андри Радзуэлины, передает AFP.

Силовикам удалось помешать попытке убийства главы государства и задержать подозреваемых. По предварительным данным, среди них есть жители Мадагаскара и двое граждан Франции.

Незадолго до этого был убит президент Гаити Жовенель Моиз. В рамках расследования были задержаны пять старших офицеров национальной полиции страны. Один из них руководил службой безопасности Моиза. Никому из них пока не предъявили обвинений.