Мадагаскарские силовики предотвратили покушение на президента страны

Власти Мадагаскара сообщили о предотвращении покушения на убийство президента страны Андри Радзуэлины, передает AFP.

Силовикам удалось помешать попытке убийства главы государства и задержать подозреваемых. По предварительным данным, среди них есть жители Мадагаскара и двое граждан Франции.

Незадолго до этого был убит президент Гаити Жовенель Моиз. В рамках расследования были задержаны пять старших офицеров национальной полиции страны. Один из них руководил службой безопасности Моиза. Никому из них пока не предъявили обвинений.