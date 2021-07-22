В ЕСПЧ направлена первая в истории жалоба со стороны России

Российская Федерация направила первую в истории страны международную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Россия указала на целый ряд нарушений со стороны Украины.

Москва требует возложить ответственность на Украину за гибель населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в 2014 году. Россия указывает на нарушение целого ряда пунктов Европейской конвенции по правам человека.

К ним относится жестокое обращение с людьми во время Майдана, а также в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и в Донбассе. Кроме этого, на Украине происходит дискриминация русскоговорящего населения и инакомыслящих людей.