Кедми назвал Польшу «инструментом против России»

Власти Польши неожиданно для мирового сообщества проявили враждебность по отношению к США. Дело в том, что Варшава отказалась признавать нового американского посла Марка Бжезинского, пока тот не откажется от польского гражданства.

Впрочем, отношения Польши и США стали охладевать уже после смены хозяина Белого дома. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во внешней политике делал ставку на Варшаву, но в 2021 году его сменил Джо Байден, у которого в приоритете среди стран Европы оказалась Германия. И сегодня многие решения Байдена, которые хоть как-то касаются Польши, воспринимаются поляками враждебно: посла не принимают, не одобряют диалог между Москвой и Вашингтоном, а отказ американского президента препятствовать строительству «СП-2» и вовсе вызывает у руководителей страны истерию.

Военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что подобные агрессивные выпады в сторону США можно объяснить очень просто — амбиции Польши непропорциональны ее реальному положению на мировой арене.

«Польша не понимает, что до нее, как и до Украины, никому дела нет. Польша – это только инструмент против России. Если речь не идет об антироссийской деятельности и русофобии, Польша никому не нужна. Она существует в глазах "демократического Запада" только в двух формах: одна из основных сил против России – и "рабочий скот" для примитивных работ», — сказал политолог в эфире «Вести FM».

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Единственное, что сегодня объединяет Польшу и США, — католицизм, который, впрочем, не имеет никакого влияния ни на политику, ни на отношения стран, указал Кедми. Он отметил, что Польша останется на Западе, так как нужна в роли «цепного пса», который по команде будет устраивать антироссийские провокации внутри Евросоюза. Но, если Польша перейдет грань, то США быстро усмирят ее, подчеркнул политолог.

«США не мешают полякам беситься, но готовы остановить, если те зарвутся. А подгонять поляков не надо – они по природе отморозки последние 300 лет. <...> И пусть Польша дальше гордится своей огромной и сильной, как они считают, армией», — резюмировал Кедми.

А Польша действительно в последнее время озаботилась над усилением своих военных сил. Так, глава Минобороны Мариуш Блащак рассказал о планах увеличить численность военнослужащих и закупить американские танки. Депутат ГД Елена Панина усомнилась, что Варшава преследует только цели самозащиты. По мнению политика, Польша может готовиться к захвату украинских территорий.